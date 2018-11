Sri Lanka: ministro Esteri Amunugama, nuovo governo è legittimo

- Il ministro degli Esteri del nuovo governo dello Sri Lanka Sarath Amunugama ha detto che l'espulsione del primo ministro del paese è stata costituzionale e che sarà finalizzata con un voto parlamentare a favore del nuovo esecutivo. Amunugama, in un'intervista rilasciata al "The National" ha difeso il nuovo governo di Mahinda Rajapaksa dalle accuse di aver attuato il primo colpo di stato nella storia dello Sri Lanka, corrompendo i parlamentari per ottenere sostegno in parlamento e ritardando un voto per esser sicuro di avere la maggioranza. Il presidente dello Sri Lanka, Maithripala Sirisena, ha deciso di riconvocare il parlamento per il prossimo 14 novembre, ponendo così fine a una sospensione nata in seguito a una severa crisi istituzionale. Un allarme nato con la nomina a primo ministro dell'ex uomo forte Mahinda Rajapaksa. Il timore è che la decisione possa far deragliare i modesti progressi nel processo di riconciliazione nazionale, dopo la guerra con la minoranza etnica Tamil costata la vita a decine di migliaia di persone, e conclusasi proprio quando Rajapaksa era presidente. Il 14 novembre, riferisce un decreto presidenziale rilanciato dai media internazionali, l'Assemblea potrà esprimersi sulla mozione di sfiducia a Rajapaska. L'opposizione interna e buona parte della comunità internazionale avevano negli ultimi giorni sollecitato il presidente a convocare il prima possibile il parlamento per mettere fine alla crisi. (segue) (Fim)