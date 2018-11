Argentina: governo propone pene più severe per reati commessi da stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo argentino di Mauricio Macri punta a introdurre norme più severe in materia di immigrazione e di proteste sociali. "Gli stranieri che violano la legge devono pagare le conseguenze così come chi viola le norme di convivenza nelle strade", ha dichiarato oggi una fonte autorevole del governo al quotidiano "Clarin". L'esecutivo, segnala il quotidiano argentino, riprende in questo modo la polemica scaturita dalla presunta partecipazione di cittadini stranieri ai disordini scoppiati nelle adiacenze del parlamento in occasione della seduta per l'approvazione della Finanziaria lo scorso 25 ottobre e si accoda all'agenda politica introdotta con forza a livello continentale dalla schiacciante vittoria del candidato conservatore, Jair Bolsonaro, alle elezioni presidenziali brasiliane. La proposta del governo di inasprire le sanzioni contro gli stranieri che si rendono autori di atti delittuosi e quella di circoscrivere le proteste sociali, verranno introdotte all'interno di un più ampio progetto di Riforma del Codice penale annunciato già da tempo dall'esecutivo e rimasto fino ad oggi nel cassetto. (segue) (Abu)