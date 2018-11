Argentina: governo propone pene più severe per reati commessi da stranieri (2)

- In base a quanto emerge da una bozza sulla quale il governo ha lavorato in sede di commissioni parlamentari, il nuovo Codice penale passerebbe dagli attuali 320 ad oltre 540 articoli e punta inoltre a sistematizzare e coordinare in modo più efficiente diverse norme. "Si tratta di un Codice che difende i valori che promuoviamo, quelli della convivenza nelle strade, che oggi non è quasi sanzionato, e la responsabilità per gli stranieri che violano la legge", ha chiarito a "Clarin" un funzionario del governo. La nuova normativa su quest'ultimo punto prevederebbe quindi portare da due a tre anni la pena massima per chi fosse ritenuto colpevole di "detenere od ostacolare" il transito dei mezzi di trasporto sia pubblico che privato affidando al giudice la facoltà di determinare l'effettiva urgenza o meno del reclamo. "Gli ultimi progressi in materia di giurisprudenza su questa tematica ci obbligano a considerare restrizioni ragionevoli di modo, tempo e luogo in modo da far rispettare il diritto di tutti gli individui coinvolti", afferma inoltre una delle conclusioni della Commissione parlamentare. (segue) (Abu)