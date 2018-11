Argentina: governo propone pene più severe per reati commessi da stranieri (3)

- Per quanto riguarda gli stranieri il nuovo codice prevede pene aggravate per coloro in possesso di documenti apocrifi oltre all'irrigidimento della normativa in materia di immigrazione, facilitando al contempo il procedimento di espulsione. Su questo punto sembra essersi formato un consenso che va dal presidente della Repubblica, Mauricio Macri, al principale esponente dell'opposizione parlamentare, il capogruppo del peronismo al Senato, Miguel Angel Pichetto, che recentemente aveva dichiarato che l'Argentina non poteva essere "il paese più idiota del continente" e aveva chiesto "una riforma integrale della normativa sull'immigrazione" che consenta tra le altre cose "l'immediata espulsione degli stranieri che compiono delitti anche minori". (Abu)