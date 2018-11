Argentina: Ara San Juan, per commissione d'inchiesta esplosione per errore umano

- Un errore umano nel maneggio della valvola di ventilazione denominata "E19" sarebbe la causa principale del naufragio del sottomarino Ara San Juan e della sua successiva implosione a una profondità di circa 500 metri. È questa "l'ipotesi principale" sulla tragedia che ha determinato la morte dei 44 membri dell'equipaggio del sommergibile formulata nella bozza conclusiva del rapporto elaborato dalla Commissione di esperti del ministero della Difesa. Lo riferiscono fonti della giustizia al quotidiano "Clarin" sottolineando che l'episodio si sarebbe prodotto mentre il sottomarino era intento ad approvvigionarsi di aria attraverso lo snorkel in condizioni di mare estremamente avverse. In questa situazione, sostiene il rapporto, è probabile che l'equipaggio abbia deciso di rendere più morbide le norme di sicurezza permettendo allo snorkel di caricare aria in una circostanza rischiosa determinando in questo modo l'ingresso dell'acqua che ha generato il corto circuito nelle batterie. Da ricordare che tra i membri della commissione, oltre ai contrammiragli Adolfo Trama e Alejandro Kenny, figura anche il capitano di corvetta Jorge Bergallo, padre di una delle vittime, il vice comandante del San Juan, Jorge Ignacio Bergallo. (segue) (Abu)