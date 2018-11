Argentina: Ara San Juan, per commissione d'inchiesta esplosione per errore umano (2)

- Il rapporto chiarisce ad ogni modo che "in assenza dei resti del sommergibile è possibile solo formulare ipotesi" e che quella citata, ovvero un errore di tipo esecutivo riguardante la valvola E19, sarebbe indicata come "l'ipotesi più probabile". La produzione di idrogeno all'interno del casco del sottomarino avrebbe quindi "inutilizzato" l'equipaggio, secondo il termine utilizzato nel rapporto, provocando l'inabissamento del sottomarino e la sua successiva implosione. Secondo un esperto statunitense lo scoppio è avvenuto a 418 metri di profondità e ha prodotto un'energia pari a quella di 5 tonnellate di tritolo circa compatibile con "l'anomalia acustica" rilevata dal centro di rilevamento dell'Organizzazione per la non proliferazione dei test nucleari (Ctbto). (segue) (Abu)