Argentina: Ara San Juan, per commissione d'inchiesta esplosione per errore umano (3)

- La rivelazione circa le cause della tragedia avviene mentre sono tuttora in corso le ricerche del sottomarino militare scomparso lo scorso 15 novembre nelle acque dell'Oceano Atlantico del Sud con i 44 membri dell'equipaggio. Incaricata della difficile missione di individuare i resti dell'Ara San juan è la nave oceanografica "Seabed Constructor". L'imbarcazione appartiene alla firma statunitense specializzata in ritrovamenti sottomarini, "Ocean Infinity", contrattata dal governo argentino a cambio di una ricompensa di 7,5 milioni di dollari che verrà elargita solo in caso di localizzazione del sottomarino. Quattro familiari dei membri dell'equipaggio scomparso, oltre a tre osservatori della Marina militare argentina, sono imbarcati sulla nave battente bandiera norvegese e partecipano delle ricerche che hanno una durata compresa tra un minimo di 60 ed un massimo di 120 giorni. (segue) (Abu)