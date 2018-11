Argentina: Ara San Juan, per commissione d'inchiesta esplosione per errore umano (5)

- Lo scorso 26 ottobre i familiari delle vittime avevano annunciato che la firma statunitense aveva sospeso le ricerche fino a febbraio. Secondo quanto affermava il comunicato la compagnia proprietaria della nave oceanografica "Seabed Constructor", considerava "inutile continuare ad ampliare le ricerche" e che nel tempo di sospensione "realizzerà uno studio approfondito di tutto le informazioni raccolte per poi determinare come continuare le ricerche e per quanto tempo". Un intervento del governo argentino ha quindi obbligato la compagnia "Ocean Infinity" a rispettare gli impegni presi e a completare le ricerche nell'arco di tempo prestabilito. (segue) (Abu)