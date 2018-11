Argentina: Ara San Juan, per commissione d'inchiesta esplosione per errore umano (7)

- La decisione era stata giustificata sostenendo che "nonostante gli sforzi messi in atto dallo Stato per coordinare le azioni volte al ritrovamento del sottomarino, la ricompensa non è servita a raggiungere l'obiettivo per il quale era stata fissata". Secondo quanto recitava la disposizione revocata dal ministro della Difesa, Oscar Aguad, la ricompensa sarebbe stata destinata "a quelle persone che avessero fornito informazioni e dati utili che permettessero localizzare precisamente il sottomarino". La disposizione del ministero pubblicata nella Gazzetta ufficiale di oggi, chiarisce inoltre che "il fine di generare un incentivo adeguato affinché le ricerche della Marina militare venissero affiancate da imprese del settore privato è risultato ad oggi infruttuoso". (segue) (Abu)