Argentina: Ara San Juan, per commissione d'inchiesta esplosione per errore umano (8)

- Solo lo scorso 16 aprile lo stesso ministro Aguad aveva promesso ai familiari dell'equipaggio dell'Ara San Juan che lo Stato non avrebbe abbandonato le ricerche e che sarebbe stata contrattata una nuova compagnia incaricata di proseguire il monitoraggio del fondo marino. Eppure l'appalto che in un primo momento aveva aggiudicato il prosieguo delle ricerche ad un'impresa spagnola gestita da cittadini di origini argentine era stata alla fine sospesa per irregolarità di tipo societario emerse in sede di revisione dei documenti da parte dell'Ufficio anticorruzione argentino. (segue) (Abu)