Argentina: Ara San Juan, per commissione d'inchiesta esplosione per errore umano (9)

- Aguad si era sottoposto ad una estesa riunione della Commissione bicamerale istituita a proposito per indagare sull'operato del governo prima, durante e dopo la scomparsa dell'imbarcazione con a bordo 44 effettivi della marina e durata oltre 6 ore in presenza dei familiari dell'equipaggio che lo avevano potuto interpellare senza censura. In quell'occasione ebbe quindi luogo una straziante seduta dove il dolore e la rabbia per la perdita dei cari si intrecciava all'indignazione per le precarie condizioni operative del sommergibile evidenziatesi nel corso dell'inchiesta. Il ministro Aguad ha evitato di assumere responsabilità sulle condizioni del sommergibile, scaricandole su chi aveva stabilito che l'imbarcazione fosse in condizioni di compiere una difficile missione che prevedeva tra l'altro un'attività di spionaggio e monitoraggio in prossimità delle acque britanniche circostanti le isole Falklands. (segue) (Abu)