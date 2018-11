Argentina: Ara San Juan, per commissione d'inchiesta esplosione per errore umano (10)

- Il ministro della Difesa si era quindi concentrato nel dar conto soprattutto della fase di ricerca, sostenendo che lo Stato aveva fatto il possibile e l'impossibile per ritrovare i resti dell'Ara San Juan, e sostenendo l'eccezionalità delle procedure adottate ed il livello di trasparenza delle operazioni. "In tutto il mondo, dato che i sottomarini sono armi da guerra, quando scompare una unità si smette di cercare dopo quindici giorni e si impone il segreto di Stato per quarant'anni senza possibilità di venire a sapere nulla" ha dichiarato il ministro. "Qui abbiamo fatto il contrario, ed io sono venuto a mettere a nudo tutto quello che è stato fatto da parte della Marina" ha aggiunto Aguad, che ha rivelato tra le altre cose di aver accettato, su richiesta dei familiari, di imbarcare una veggente su una unità della Marina durante le operazioni di ricerca. (segue) (Abu)