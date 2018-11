Argentina: Ara San Juan, per commissione d'inchiesta esplosione per errore umano (12)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una approfondita valutazione degli atti processuali gli avvocati di un gruppo di familiari dell'equipaggio del sottomarino scomparso "Ara San Juan" aveva chiesto alla Giustizia, ad inizio di aprile, di indagare per falsa testimonianza alcuni dei testimoni e per negligenza e depistaggio la Marina argentina. "Siamo convinti che l'Armata argentina sta nascondendo qualcosa", ha affermato al quotidiano "Ambito Financiero" Valeria Carreras, avvocato di circa un terzo dei familiari delle vittime. Dallo studio degli atti risulta chiaro secondo Carreras che "non è stato attivato a tempo il protocollo di ricerca e salvataggio così come non sono stati rispettati diversi protocolli di sicurezza precedenti", ciò che "dimostra chiaramente non solo una negligenza ma anche un tentativo di occultamento" della scomparsa del sottomarino. (segue) (Abu)