Stati Uniti: elezioni metà mandato, i cinque possibili scenari dopo il voto

- Alla vigilia delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, le proiezioni confermano i democratici come i favoriti a conquistare la maggioranza dei seggi alla Camera dei rappresentanti. Ma come ha insegnato il 2016, con i sondaggi che davano la democratica Hillary Clinton vincitrice, è necessario quest'anno leggere i numeri con grande cautela. Per questo – scrive il quotidiano “Washington Post - nessun scenario, per quanto improbabile, può essere escluso. Il primo è proprio quello delineato dai sondaggi, con i democratici che vincono alla Camera, e il Grand old party (Gop) che mantiene il Senato guadagnando anche uno o due seggi. Al Senato, i repubblicani hanno 51 seggi contro i 49 dei democratici, ma solo 9 dei 33 seggi in palio sono difesi dai repubblicani, e in pochi esiste una concreta possibilità di vittoria dei democratici. Se i democratici alla Camera vincessero con uno scarto di circa 30 seggi, ciò andrebbe a confermare una tendenza abbastanza usuale nelle elezioni di metà mandato, quando il partito opposto ha la presidenza. (segue) (Was)