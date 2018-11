Stati Uniti: elezioni metà mandato, i cinque possibili scenari dopo il voto (2)

- Un secondo scenario potrebbe essere invece una vittoria dei democratici alla Camera con 40 o 45 seggi di scarto. Tuttavia, il risultato potrebbe non essere abbastanza buono da consegnare loro anche il Senato. Per i democratici è difficile poter conquistare stati come Tennessee o il Texas - dove i democratici non hanno vinto in alcuna competizione da un quarto di secolo - ma potrebbero giocarsela in Florida, Indiana, Missouri, Montana e West Virginia. In questo caso i democratici potrebbero sperare almeno in un pareggio del 50-50 al Senato (anche se il vicepresidente Pence darebbe comunque il controllo del Gop). La terza ipotesi vede i democratici vincitori in qualche modo in entrambi i rami del Congresso, con il Tennessee che va al partito dell'asinello, e il Texas che forse lo segue, dando ai democratici una maggioranza di 51-49 o 52-48 al Senato. Trump e il Gop che perdono sia la Camera che il Senato rappresenterebbe un cambiamento epocale, oltre che un vero terremoto politico. (segue) (Was)