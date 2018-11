Cile: rallenta la crescita a settembre, attività economica al +2,3 per cento ma in calo rispetto ad agosto

- L'indice dell'attività economica cilena (Imacec) ha registrato nel mese di settembre una crescita del 2,3 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. È quanto informa la Banca centrale (Bcc) in una nota diffusa oggi nella quale si sottolinea che sebbene il registro sia lievemente superiore alle aspettative, l'incremento risulta inferiore a quello registrato ad agosto (+3,2 per cento). Secondo gli esperti il dato rappresenterebbe una conferma alle previsioni che indicavano una decelerazione in corso dell'attività economica. Con questo risultato il terzo trimestre segna una variazione positiva del 2,9 per cento, la più bassa dell'anno, mentre sui dodici mesi, da settembre a settembre, la variazione si attesta al + 2,9 per cento. (segue) (Abu)