Cile: rallenta la crescita a settembre, attività economica al +2,3 per cento ma in calo rispetto ad agosto (2)

- Nel dettaglio, segnala la nota della Bcc, l'Imacec del settore minerario registra un segno negativo del 2,0 per cento, mentre quello non minerario registra un +2,5 per cento trainato in particolare dal settore dei servizi. Con il registro di settembre l'attività economica dei primi nove mesi segna invece un'espansione del 4,2 per cento, performance che colloca l'indice a ridosso del pronostico minimo effettuato dalla Bcc nel rapporto sulla politica monetaria di inizio anno. La conferma della decelerazione dell'economia, segnala oggi il quotidiano "La Tercera", rafforza inoltre la posizione di coloro che avevano criticato la Bcc per la decisione di confermare il recente rialzo del Tasso ufficiale di sconto nonostante fossero evidenti gli indizi di un raffreddamento dell'attività. La Banca centrale aveva deliberato lo scorso 19 ottobre un aumento di 25 punti del Tasso ufficiale di sconto, portandolo dal 2,50 per cento al 2,75 per cento. (segue) (Abu)