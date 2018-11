Cile: rallenta la crescita a settembre, attività economica al +2,3 per cento ma in calo rispetto ad agosto (5)

- Le proiezioni della Banca centrale sono in questo senso più prudenti di quelle presentate dal Fondo monetario internazionale nell'ultimo rapporto globale sulla crescita. Secondo l'Fmi il Cile crescerà infatti del 4 per cento nel 2018 e del 3,4 per cento nel 2019 e registrerà una sensibile ascesa dell'indice dei prezzi, che passerà dal 2,2 registrato nel 2017, al 2,4 per cento quest'anno ed al 3 per cento nel 2019. Sul fronte della bilancia commerciale, per quest'anno è previsto un passivo equivalente al 2,5 per cento del Pil (-1,5 per cento nel 2017) che nel 2019 dovrebbe arrivare al 2,7 per cento. Per quanto riguarda la disoccupazione il Fondo prevede una riduzione dal 6,9 per cento previsto per il 2018, al 6,5 per cento a fine 2019. Le proiezioni per l'anno in corso e per il 2019 coincidono con quelle formulate il mese scorso dall'organismo nelle conclusioni relative al monitoraggio periodico effettuato in base all'articolo IV del convegno di adesione. (segue) (Abu)