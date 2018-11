Autonomia Lombardia: Caparini, ci sarà un solo voto in aula, o prendere o lasciare

- Una volta che sarà definito il pacchetto dell'autonomia della Lombardia ci sarà un solo voto in aula, quindi o prendere o lasciare. Lo ha detto l'assessore al bilancio di Regione Lombardia, Davide Caparini, a margine della conferenza stampa dopo giunta, rispondendo a chi gli chiedeva i tempi di approvazione della riforma. “Il percorso è già abbondantemente tracciato - ha spiegato Caparini - ora è una questione tutta interna al Governo e in particolare del ministro per gli Affari Costituzionali che sta approfondendo con i singoli dicasteri per cercare di capire quali spazi di autonomia possono esserci concessi in base alle nostre richieste”. “Per quanto riguarda la quota finanziaria – ha proseguito l'assessore regionale - noi abbiamo applicato il principio per cui una volta definito il costo di quella funzione, verrà trasferita al bilancio della Regione quella quota”. “Per quanto riguarda invece i tempi – ha concluso Caparini - evidentemente il percorso che abbiamo tracciato è 'o prendere o lasciare', ovvero una volta che sarà definito quello che sarà il pacchetto dell'autonomia della Lombardia, ci sarà un solo voto in aula, quindi o prendere o lasciare”. (Rem)