Algeria: rilasciati dal carcere cinque generali sospettati di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque generali algerini recentemente sottoposti a misure di custodia cautelare in carcere dal tribunale militare di Blida, 45 chilometri a sud-ovest di Algeri, sono stati rilasciati. Lo riferisce il quotidiano online "Algerie Patriotic". I cinque ufficiali di alto rango erano stati licenziati e arrestati per "arricchimento illecito " e "traffico di influenza". Secondo la stessa fonte, la liberazione è avvenuta su ordine del presidente della Repubblica, Abdelaziz Bouteflika. I cinque militari di alto rango sono Said Bey, ex capo della seconda regione militare; Habib Chentouf, ex comandante della prima regione militare; Abderrazak Chérif, ex comandante della quarta regione militare; Menad Nouba, ex comandante della Gendarmeria nazionale; Boudjemaa Boudouaouer, ex direttore delle finanze presso il ministero della Difesa. Quando ormai mancano pochi mesi alle elezioni presidenziali in programma nell’aprile del 2019, i vertici militari dell’Algeria sono stati scossi da una girandola di licenziamenti e di nuove nomine che hanno coinvolto ogni ramo delle forze armate. Secondo alcuni osservatori, le sostituzioni sarebbero funzionali al consolidamento della posizione del viceministro della Difesa e capo di Stato maggiore dell’Esercito popolare nazionale, Ahmed Gaid Salah, considerato un fedelissimo del presidente Bouteflika. Al momento non è ancora chiaro se quest’ultimo, da anni in precarie condizioni di salute, si candiderà per un quinto mandato al potere. (Ala)