Maltempo: Bonaccini, ministro Costa incontrerà conferenza regioni l'8 novembre

- "Il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, rispondendo ad una nostra sollecitazione, incontrerà la Conferenza delle Regioni il prossimo 8 novembre”. Lo annuncia in una nota il Presidente della Conferenza, Stefano Bonaccini."Ringrazio il ministro per la disponibilità al confronto, quanto mai necessario ed urgente sul tema del dissesto idrogeologico e sugli interventi improcrastinabili per la messa in sicurezza dei territori - afferma Bonaccini - Temi che i drammatici eventi causati dal maltempo nei giorni scorsi hanno reso ancora una volta evidenti e su cui occorre un’azione coordinata tra Governo, Regioni ed Enti locali". (Com)