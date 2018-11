Uruguay-Brasile: vicepresidente Topolanski su Bolsonaro, anche se non mi è molto simpatico gli auguro successo

- Pur non avendone grande simpatia, la vicepresidente dell'Uruguay Lucia Topolanski augura successo al presidente eletto del Brasile, Jair Bolsonaro, "per il bene del popolo brasiliano". Anche se Bolsonaro "non è un santo della mia confessione", espressione usata per indicare qualcuno non gradito, "mi auguro che abbia successo per il bene del popolo brasiliano. Oltretutto, occorre rispettarlo perché i cittadini lo hanno legittimamente eletto come loro presidente", ha detto Topolanski nel corso di una intervista per l'agenzia russa "Sputnik". "Se il popolo, nell'esercizio della sua autodeterminazione e sovranità, cosa che ripsetto alla morte, hanno scelto Bolsonaro - sbagliandosi - lo dovranno risolvere i brasiliani", ha detto. (segue) (Abu)