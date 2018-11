Uruguay-Brasile: vicepresidente Topolanski su Bolsonaro, anche se non mi è molto simpatico gli auguro successo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente ha quindi escluso che il prossimo governo del Brasile possa, come è stato detto da diversi osservatori, cambiare drasticamente le relazioni diplomatico-commerciali, in omaggio a una impostazione "ideologica": Bolsonaro non "è stupido" e difficilmente abbandonerà il Mercosur (l'area che condivide con Argentina, Uruguay e Paraguay) o interromperà i legami con Mosca e Pechino. Il Brasile "ha bisogno del Mercosur; non credo che nessun presidente poossa distruggere un accordo che sta funzionando. E poi non penso assolutamente che Bolsonaro sia stupido". Di più, per Topolanski, un accordo tra Mercosur e Russia sarebbe "fantastico". (segue) (Abu)