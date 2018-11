Uruguay-Brasile: vicepresidente Topolanski su Bolsonaro, anche se non mi è molto simpatico gli auguro successo (3)

- L'Uruguay era stato l'ultimo paese del Mercosur a inviare le congratulazioni a Bolsonaro dopo la vittoria elettorale del 28 ottobre. "In nome del governo e mio rivolgo il nostro riconoscimento e saluto al presidente eletto del Brasile, Jair Bolsonaro", aveva dichiarato Vazquez nel corso della conferenza stampa tenuta al termine di una riunione del Consiglio dei ministri, il 30 ottobre. Riguardo al ritardo nel riconoscimento della vittoria di Bolsonaro il presidente dell'Uruguay ha dichiarato che "il governo ha ritenuto che per agire con responsabilità e serietà era opportuno, piuttosto che una dichiarazione via Twitter, che il presidente della Repubblica si esprimesse di fronte a tutti i mezzi di comunicazione". (segue) (Abu)