Maltempo: oltre 200 interventi dei vigili, chiuse via di Torre Rossa e via della Magliana

- Fin dalla mattinata odierna numerosi gli interventi da parte della Polizia Locale in tutto il territorio capitolino a causa del maltempo. Gli agenti sono intervenuti per limitare i disagi alla cittadinanza e mettere in sicurezza le strade colpite dalle piogge consistenti, soprattutto nelle ultime ore. Oltre duecento gli interventi per rilievo di incidenti stradali, messa in sicurezza e chiusura strade a causa di allagamenti ed altri disagi provocati dal maltempo. I principali interventi finora si sono resi necessari in via Prenestina, via Tiburtina, via di Villa Bonelli, via di Torrerossa, Via del Casale di San Pio V, nella zona della Magliana, nel tratto tra il Grande Raccordo Anulare e Via del Fosso della Magliana e in Via Cristoforo Colombo. A causa dell’allagamento è al momento chiusa via di Torre Rossa. Chiusa anche via della Magliana tra via del Fosso della Magliana e via Candoni e dal grande raccordo anulare direzione centro. (Rer)