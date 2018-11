Decreto Sicurezza: Don Colmegna, Grave se verrà posta la fiducia, Sindaci sospendano effetti

- A margine della conferenza stampa che si tenuta a Roma ha seguito l'incontro della delegazione di 'Ero Straniero' con il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, il presidente della Fondazione Casa della carità, don Virginio Colmegna, ha dichiarato: "Valutiamo positivamente l'esito di questo incontro con il presidente Fico, che ci ha assicurato il suo impegno per rendere obbligatoria la discussione in aula di tutte le proposte di legge di iniziativa popolare, compresa quella di Ero Straniero”. “Come promotori – ha proseguito Don Colmegna - gli abbiamo chiesto di dare spazio in Parlamento alla voce della società civile e a chi lavora per la coesione sociale e abbiamo confermato che, sia pure in un clima politico non favorevole, proseguiremo nel nostro impegno per superare la legge Bossi-Fini e promuovere nuove norme in materia di immigrazione, che permettano di governare in modo efficace e nel rispetto dei diritti umani il fenomeno migratorio, rendendolo un'opportunità per il Paese”. “Infine – conclude Don Colmegna - in relazione al Decreto Sicurezza che verrà votato in questi giorni al Senato, ritengo gravissima l'imposizione della fiducia che impedisce la proposizione di emendamenti migliorativi e un'ampia discussione parlamentare. Mi auguro comunque che anche altre città, a partire dalla mia Milano, seguano l'esempio di Torino, Bologna, Bergamo e Padova e ne approvino nei Consigli Comunali la sospensione degli effetti".(Com)