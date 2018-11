Libia: Consiglio di sicurezza Onu approva sanzioni per stupri e violenze di genere

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato oggi una risoluzione per imporre sanzioni ai colpevoli di stupri e violenze sessuali in Libia. Il testo, redatto dalla Regno Unito, è stato adottato con 13 voti a favore e le astensioni di Russia e Cina. La risoluzione amplia i criteri per imporre sanzioni includendo anche la violenza di genere. L'ambasciatore olandese Karel van Oosterom ha definito la risoluzione "un importante passo avanti" per per sanzionare i responsabili di crimini sessuali, "ad esempio nei campi profughi", dove migranti, rifugiati e richiedenti asilo vengono violentati. I funzionari delle Nazioni Unite hanno avvertito in passato che miliziani, contrabbandieri e criminali si sono spesso macchiati di stupri, torture e violenze sui migranti in Libia. (Res)