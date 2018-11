Via Zama, Sardone (Gruppo Misto), bene controlli nella struttura, Comune si svegli e metta in sicurezza stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale e comunale del Gruppo Misto Silvia Sardone si domanda come mai il Comune non si impegni realmente per la messa in sicurezza dell'area. E' inconcepibile che uno stabile comunale sia preda di delinquenti, con il rischio di creare le condizioni per una ‘San Lorenzo 2’ con giovani ragazze schiave della droga che entrano qui, rischiando la propria vita”. Lo ha detto commentando il blitz della Polizia locale all’interno dell’edificio, ora abbandonato, ricordando che nei giorni si era recata nell’area per un sopralluogo. “Il Comune - ha aggiunto - in tutto questo tempo, a parte proporre giustificazioni patetiche e ridicole, non è intervenuto in maniera seria per bloccare le occupazioni. Entrare nello stabile è facilissimo e gli sgomberi sono veramente rari. Anche l'attesa riqualificazione sembra un miraggio, i cittadini sono stanchi di vivere con questa realtà accanto e con i giardinetti usati da clandestini e sbandati per lavarsi. È il momento - ha concluso - che il Comune intervenga in maniera decisa e definitiva, una volta per tutte viste anche le tante sollecitazioni".(Rem)