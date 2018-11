Anticorruzione: Sisto (FI), truffa parlamentare su prescrizione

- Il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, componente della commissione Affari costituzionali, denuncia in una nota: "Sul disegno di legge anticorruzione si sta consumando una vera e propria truffa parlamentare. Invece di dichiarare l'evidente e perdurante inammissibilità dell'emendamento sulla prescrizione - spiega - si sospendono le valutazioni e intanto si cambia il titolo del disegno di legge in esame. Siamo di fronte - conclude Sisto - a un dilettantismo furbesco, una presa in giro, un disonore per il Parlamento". (Com)