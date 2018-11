Immigrazione: Sala, mozione regionale verde pubblico? Sono totalmente contrario

- Il sindaco Giuseppe Sala si è detto "totalmente contrario" alla mozione che verrà discussa domani in Consiglio regionale, che propone di introdurre nei bandi per il verde pubblico dei premi per i Comuni che non fanno ricorso a richiedenti asilo bensì a manutentori professionisti. "Mi sembrano più provocazioni che altro. Non funzionano così le cose, liberi di fare quello che vogliono, ma io non posso che esprimere la mia profonda contrarietà", ha concluso il sindaco. (Rem)