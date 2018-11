Aler: Rozza (Pd), complimenti ai nuovi direttori, Regione ora finanzi riqualificazione e manutenzione

- La consigliera regionale del Pd Carmela Rozza si "augura che la Regione non si riduca a qualche cambiamento di vertice e alla ridicola riduzione del compenso dei direttori generali, ma Lega e Centrodestra, che governano la Lombardia da 23 anni, affrontino finalmente i problemi di finanziamento per le opere di riqualificazione e di manutenzione degli appartamenti in cui vivono tante brave persone, che meritano alloggi e quartieri in condizioni dignitose". Così ha commentato la nomina, oggi in Giunta, dei nuovi direttori delle Aler lombarde facendo "i complimenti ai nuovi presidenti delle Aler lombarde che dovranno affrontare un lavoro impegnativo, fatto di problemi non risolti da lungo tempo". (Com)