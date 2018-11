Famiglia: De Pasquale (FI), lasciare a Consiglio decisione su doppia paternità

- Anche Forza Italia è d'accordo a lasciare che la questione della doppia paternità venga discussa in Consiglio comunale e non dalla Giunta. "Forza Italia - ha spiegato il capogruppo Fabrizio De Pasquale - chiede che si svolga un dibattito e chiede che il sindaco si attenga all'esito di questo dibattito". "Siamo favorevoli al fatto che su questioni etiche legiferi il Parlamento ed è inaccettabile che il sindaco di una grande città come Milano si nasconda dietro carte bollate", ha aggiunto De Pasquale. La materia della maternità surrogata è quindi di competenza del Parlamento, "che in passato - ricorda l'esponente azzurro - si è già espresso con la legge 40". Per quanto attiene invece il problema della trascrizione nell'anagrafe comunale "è evidentissimo come in Consiglio comunale ci siano sensibilità diverse e quindi dev'essere il Consiglio a esprimersi su questioni così delicate e non la Giunta", ha osservato De Pasquale (Rem)