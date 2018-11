Difesa: Tofalo a Cy4gate, cooperazione tra aziende, Difesa e mondo accademico importante fattore crescita

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo ha visitato oggi Cy4gate, joint-venture tra Elettronica, gruppo italiano leader mondiale nell'electronic warfare, ed Expert Systems. Lo riferisce una nota precisando che nel corso della visita conoscitiva sono state illustrate al sottosegretario Tofalo, con delega specifica in materia cyber per la Difesa, le principali attività e i prodotti di punta dell'azienda. "Una nicchia d'eccellenza nazionale che, così come altre altamente specializzate, è in grado di esprimere elevatissime capacità", ha detto Tofalo prima di aggiungere, "sostenere queste realtà è il punto di partenza per la creazione di un Sistema Paese competitivo nei tavoli internazionali. Ritengo sia un importante fattore di crescita la cooperazione tra aziende private, Difesa e mondo accademico". (segue) (Com)