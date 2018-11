Difesa: Tofalo a Cy4gate, cooperazione tra aziende, Difesa e mondo accademico importante fattore crescita (2)

- Ad accogliere il sottosegretario oltre al numero uno di Elettronica, l'ingegnere Enzo Benigni, c'era Eugenio Santagata, Amministratore delegato di Cy4gate, che ha spiegato: "il gruppo è pensato ed implementato come progetto di cyber house a 360 gradi e si pone in coerente continuità con la strategia del governo di porre il 'quinto dominio' al centro della sua agenda tecnologica. La continua e fruttuosa interazione con le Forze armate e tutto il comparto sicurezza è la chiave per lo sviluppo di prodotti nazionali efficaci, in grado di rispondere ai più moderni requisiti operativi. Per questa ragione siamo lieti della visita del sottosegretario Tofalo. E' stata un'ulteriore occasione per ragionare sull'importanza della cyber security e per rimarcare l'attenzione che il governo sta mostrando verso questo temi anche il relazione al comparto della Difesa". (Com)