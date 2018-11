Ricerca: F.Sala, da Regione Lombardia bando da 70 milioni

- Un bando da 70 milioni di euro destinato a Organismi di Ricerca, Università e Imprese aggregati in forma di partenariati, composti da minimo 3 soggetti a un massimo di 8 di cui almeno una PMI e un Organismo di ricerca. Lo ha presentato nella conferenza del dopo Giunta il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala. L'intensità d'aiuto massima sia per attività di Ricerca industriale che di Sviluppo Sperimentale risulta pari al 60 per cento delle spese ammesse per le Piccole Imprese, al 50 per le Medie e al 40 per le Grandi Imprese e Organismi di Ricerca. L'agevolazione concessa per singolo Partenariato non potrà essere superiore a 5 milioni di euro. La 'call hub ricerca e innovazione' prevede il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in una di queste 7 Aree di Specializzazione o nel driver trasversale di sviluppo smart cities and communities: Aerospazio; Agroalimentare; Eco-industria; Industrie creative e culturali; Industria della Salute; Manifatturiero Avanzato; Mobilità sostenibile. "Stimiamo di generare 140 milioni di euro su progetti di ricerca e innovazione - ha commentato il vicepresidente Sala - visto che le imprese coprono i costi al 50%. I progetti muoveranno investimenti pari a 1,4 miliardi, l'equivalente dello 0,5 per cento del Pil della Lombardia". "È un bando innovativo che aprirà a gennaio - ha detto ancora Sala - e si chiuderà a fine marzo, poi andrà in negoziazione. Il termine massimo per l'avvio dei progetti è a 30 mesi". "Premiamo le eccellenze, le idee che abbiamo nelle università, nei Centri di ricerca e nelle aziende - ha concluso il vicepresidente Sala - in linea con la nostra impostazione che vede in primo piano il trasferimento tecnologico". (Rem)