Rai: Fontana, Enrico Motta a ottima scelta per guidare centro di produzione di Milano

- il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato oggi la nomina di Enrico Motta a direttore del Centro di produzione tv Rai di Milano facendo i "complimenti e in bocca al lupo per un'avventura certamente complessa, ma altrettanto avvincente"."Un uomo del fare che - ha concluso Fontana - in perfetto stile lombardo, è abituato a lavorare sul campo. Sono certo che saprà esaltare le professionalità e le competenze di tutti coloro che operano nella sede Rai di Milano". (Rem)