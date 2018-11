Confcommercio: Stoppani (Epam), pubblici esercizi fattore determinante dell’attrattività e sicurezza di Milano

- Un ruolo forte quello dei "pubblici esercizi per l'identità, l'attrattività e la sicurezza di Milano", è il tema sviluppato dal presidente Lino Stoppani all'assemblea odierna di Epam, l'Associazione dei pubblici esercizi di Confcommercio Milano alla quale sono intervenuti il vicesindaco di Milano e assessore comunale alla Sicurezza Anna Scavuzzo con il comandante della Polizia Locale Marco Ciacci e il questore di Milano Marcello Cardona con la dottoressa Marialuisa Pellegrino dirigente della divisione polizia amministrativa e sociale. "Puntare su Milano – ha affermato Stoppani – non è più una scommessa, ma un investimento. Lo dimostrano Starbucks, Apple, Nike, Nba che hanno aperto o stanno aprendo i loro più importanti flagship store in città, gli australiani di Lendlease che hanno vinto la gara sull'Expo, il Fondo americano York che ha ipotecato l'incompiuta Porta Vittoria, i Fondi sovrani arabi entrati nel capitale delle aree Porta Nuova – Garibaldi – Repubblica e nell'ex area Falck, il Fondo cinese Fonsum in Cordusio". (segue) (Com)