Confcommercio: Stoppani (Epam), pubblici esercizi fattore determinante dell’attrattività e sicurezza di Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dei pubblici esercizi, ha rilevato Stoppani, conferma di avere fra i suoi valori "quello di aggregatore e inclusore sociale per i nuovi abitanti del Paese” in un’ottica di “funzione storica che, rovesciata, ha permesso ai tanti emigranti italiani di diffondere nel mondo la nostra cucina". "Il contributo al rafforzamento della storica identità milanese, fondata sui valori morali e sociali dell'accoglienza e delle generosità – ha continuato – trova nei nostri esercizi una tra le più diffuse declinazioni". Ma non va sottovalutata, aggiunge Stoppani, "la politica di gestione del territorio" che ha consentito l'apertura di esercizi, anche minimarket e take away "senza la preventiva valutazione del loro impatto ambientale e la sostenibilità sociale". L'intrattenimento serale e notturno – ha concluso – è un fenomeno sociale positivo e importante. I pubblici esercizi sono presidi di sicurezza sul territorio". Per il vicesindaco Anna Scavuzzo "il sistema di una Milano coesa e compatta, nell'affrontare insieme criticità e sfide fa e dovrà continuare a fare la differenza. E in questo il ruolo dei pubblici esercizi è strategico. A maggior ragione è strategico il ruolo dei corpi intermedi, e di quelle rappresentanze di categoria che hanno forte autorevolezza in città. Oggi per affrontare efficacemente il tema della sicurezza è fondamentale la collaborazione e a contribuire a questo percorso sinergico siamo chiamati tutti". (segue) (Com)