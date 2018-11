Confcommercio: Stoppani (Epam), pubblici esercizi fattore determinante dell’attrattività e sicurezza di Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema della sicurezza è intervenuto nel suo discorso anche il questore Marcello Cardona che ha ribadito la stretta collaborazione e la sinergia della Questura con l'Epam e con le associazioni di categoria attente alle problematiche sul territorio della Città Metropolitana sottolineando che “è in corso un costante confronto tra i presidenti dei 9 Municipi della città di Milano ed i dirigenti dei commissariati competenti sul territorio e del dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con una funzione di coordinamento per affrontare chirurgicamente le criticità evidenziate dagli agenti di polizia e dai cittadini, con una particolare attenzione a quei casi in cui possa emergere una possibile infiltrazione negli interessi economici di organizzazioni di stampo mafioso". Il Questore ha spiegato che i provvedimenti adottati di sospensione o di revoca delle licenze di un esercizio rispetto ai quasi 9.000 presenti in città "rappresentano una minima percentuale. Sono adottati allo scopo di scoraggiare la presenza nel locale di persone pregiudicate e pericolose, nell'interesse della collettività", ha concluso. (Com)