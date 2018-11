Gli appuntamenti di domani

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani.COMUNEConferenza stampa di presentazione di "OpenSPACE, Spazi di Partecipazione Attiva della Comunità Educante", un progetto di ActionAid che punta a contrastare la povertà educativa attraverso il miglioramento dell'accesso a un'istruzione inclusiva e di qualità per pre-adolescenti e adolescenti. All'evento intervengono Laura Galimberti, assessore all'Educazione e Istruzione, Paolo Limonta, presidente della Commissione consiliare Educazione, Laura Schiaffino, vicepresidente del Municipio 4, Luca Fanelli, project manager di OpenSpace, Simonetta Tomassi, project officer OpenSpace Milano, Carla Federica Gallotti, dirigente scolastico dell'ICS Madre Teresa di Calcutta, Pietro Cavagna e Michelina Mastroianni, dirigente scolastico e docente del Liceo Scientifico Donatelli-Pascal, Lorella Carimali, docente di matematica del Liceo Scientifico Vittorio Veneto e finalista del World Teacher Prize 2018.Palazzo Marino - sala stampa 'Franco Brigida', piazza della Scala 2 (ore 11.00)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa, con un saluto iniziale, alla inaugurazione della 76ma edizione dell’Eicma, Esposizione internazionale del Ciclo e Motociclo di Milano.Fiera Milano Rho, ingresso da Reception Pad 14/18, Corso Italia (ore 11.15)L'assessore alle Politiche sociali, Salute e Diritti Pierfrancesco Majorino partecipa alla conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Conosciamoci meglio", organizzata da Bayer e Unamsi, Unione Nazionale Medico Scientifica di Informazione. Alla conferenza stampa interverranno inoltre Monica Poggio, amministratore delegato di Bayer S.p.A. e Franco Marchetti, presidente di Unamsi.Palazzo Marino - sala stampa 'Franco Brigida', piazza della Scala 2 (ore 12.00)REGIONESi riunisce il Consiglio regionale. All'ordine del giorno due risoluzioni che riguardano il 'programma Europa creativa'Palazzo Pirelli via Fabio Filzi 22 (ore 10)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l'assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, intervengono alla conferenza stampa di presentazione della 'Festa del Torrone di Cremona Milano e Cremona: tra storia, dolcezza e golosità' in programma da sabato 17 a domenica 25 novembre.Palazzo Pirelli - Sala Gonfalone, via Fabio Filzi 22 (ore 10.30)L'assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli partecipa alla conferenza stampa di presentazione dei risultati dell'analisi congiunturale dell'industria e dell'artigianato manifatturieri in Lombardia nel 3° trimestre 2018.Unioncamere Lombardia, via Oldofredi 23 (ore 11.30)Conferenza stampa dell'assessore regionale a Sicurezza, Polizia Locale e Immigrazione, Riccardo De Corato, per illustrare l'approvazione in giunta di due delibere: La prima riconosce il ruolo di polizia amministrativa al personale viaggiante delle aziende deltrasporto pubblico locale. La seconda è dedicata al fondo a sostegno delle vittime del dovere.Palazzo Pirelli - area interviste, ingresso del Consiglio regionale, via Fabio Filzi 22 (ore 11.30)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e gli assessori Lara Magoni (Turismo, Marketing territoriale e Moda) e Fabio Rolfi (Agricoltura, Alimentazione e Sistemi versi) partecipano alla conferenza stampa 'Gualtiero Marchesi e la grande cucina italiana world tour'.Palazzo Lombardia - Belvedere, 39° piano, piazza Città di Lombardia 1 (ore 12.30)Durante la pausa dei lavori consiliari, viene inaugurata la mostra fotografica 'La Battaglia di Budapest', visitabile fino al 30 novembre. A tagliare il nastro il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e il consigliere segretario Giovanni Malanchini. Partecipa anche il Console Generale dell'Ungheria Jeno CsiszàrPalazzo Pirelli - foyer piano terra, via Fabio Filzi 22 (ore 13.00)L'assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità della Regione Lombardia Silvia Piani interviene alla clinica Mangiagalli, a Milano, al congresso '(Diventare) mamme al lavoro', promosso da Fondazione Cure Onlus e 'Ama Nutri Cresci'Clinica Mangiagalli, via della Commenda 12 (ore 14)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a dare il calcio d'inizio del match 5 contro 5 fra le 'leggende' dell'Inter e del Barcellona a poche ore dal match di ChampionsLeague in programma al Meazza di San Siro. I due Club si sfideranno nel campo sintetico appositamente allestito nella Piazza coperta di Palazzo Lombardia. Per l'Inter Forever, allenata da Francesco Toldo, scenderanno in campo: Julio Cesar, Paolo Orlandoni, Nicolas Burdisso, Javier Zanetti, Marco Materazzi, Esteban Cambiasso, Luis Figo, David Suazo, Nicola Ventola. Allenatore delle leggende blaugrana sarà invece Chapi Navarro, che per l'occasione ha convocato: Albert Jorquera, Jon Andoni Goikoetxea, Juliano Belletti, Gaizka MendietaFrederic Dehu, Óscar Arpón, Juan Carlos Rodriguez, Gabri Garcia, Fernando NavarroPiazza Città di Lombardia, 1 (ore 16)VARIEPresidio Cgil, Cisl e Uil Lombardia in Prefettura a sostegno della richiesta di stanziare in finanziaria fondi per l'emergenza amianto. Slogan dell'iniziativa 'Liberi dall'amianto'.Angolo corso Monforte 38/34 (ore 10.00)Inaugurazione di EICMA 2018, la 76° Edizione dell’Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori con un’inedita cerimonia d’inaugurazione-evento presentata dall'attrice e conduttrice Vanessa Incontrada. Sono previsti gli interventi del presidente di EICMA S.p.A. Andrea Dell’Orto, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti, del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, del Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e dell’AD di Fiera Milano Fabrizio Curci.Padiglione 18 di Fiera Milano Rho, ingresso da Reception pad. 14/18, Corso Italia (Ore 11.15)Conferenza stampa di presentazione dei risultati dell'analisi congiunturale dell'industria e dell'artigianato manifatturieri in Lombardia nel 3° trimestre 2018. Apre i lavori il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio. Presentano i dati e le analisi Pietro Ferri, professore emerito di Economia Politica all'Università di Bergamo, Giampaolo Montaletti di PoliS Lombardia, Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, Mario Bettini, presidente Casartigiani Lombardia in rappresentanza delle Associazioni regionali dell'Artigianato e Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia.Unioncamere Lombardia, via Oldofredi 23 (ore 11.30)Paola Bonzi e l’Arcivescovo Monsignor Mario Delpini presentano i nuovi libri della fondatrice del CAV Mangiagalli 'Per un bambino' e 'Suoni e Silenzi'. Intervengono anche il giornalista Giuliano Ferrara e la neuropsichiatra e psicoterapeuta Mariolina Migliarese.Università Cattolica del Sacro Cuore, Sala Negri da Oleggio, Largo Gemelli 1 (ore 17.30)Per il ciclo di incontri a cura di Alberto Saibene, 'I maestri di Milano', per il quarto incontro su Ernesto Nathan Rogers, interviene Marco Biraghi del Politecnico di Milano.Casa della Cultura, via Borgogna 3 (ore 18)Dal 6 all'8 novembre si svolge Aixa – Artificial Intelligence Expo of applications. Un forum, organizzato da Fiera Milano Media e Business International, è in collaborazione con MiCo Milano Congressi per raccontare l'impatto dell'intelligenza artificiale sulle aziende. MiCo - Milano Congressi, Via Gattamelata 5 (Rem)