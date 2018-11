Anticorruzione: Salvini, riforma giustizia e prescrizione priorità Lega, importante è farla bene

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, interviene nel dibattito sull'emendamento alla prescrizione voluto dal Movimento cinque stelle. "Riforma della giustizia, e anche della prescrizione, sono nel contratto di governo e diventeranno realtà. Mettere in galera mafiosi e corrotti è una priorità della Lega. L’importante è farle bene queste riforme, evitando che i processi durino all'infinito anche per gli innocenti, altrimenti è una sconfitta per tutti", conclude Salvini. (Rin)