Famiglia: Turco-De Marchi (Pd), inaccettabile trattare temi così delicati a colpi di dogmi religiosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consiglieri comunali del Pd Angelo Turco e Diana De Marchi, dopo la discussione sulla doppia paternità esplosa in Consiglio comunale a seguito dell'intervento del consigliere di maggioranza Enrico Marcora (Noi Milano), hanno ricordato che sul tema avevano già depositato in Aula un odg, in cui si chiede "al sindaco e alla giunta di procedere senza indugi con le trascrizioni degli atti di nascita stranieri dei bambini con due papà, risolvendo così le gravi difficoltà dei bambini stessi che, ad esempio, non godono a oggi della cittadinanza italiana". L'ordine del giorno non era stato discusso, proprio in attesa della sentenza del tribunale. A chi oggi ha puntato il dito contro il sindaco, De Marchi e Turco hanno ribattuto: "È inaccettabile chiedere al sindaco di non rispettare le sentenze e trattare temi così delicati che riguardano i diritti dei bambini a colpi di dogmi religiosi". (Rem)