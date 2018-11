Famiglia: Barberis (Pd), al netto di legittime posizioni personali, la maggioranza non è spaccata

- Nessuna spaccatura nella maggioranza sul tema della doppia paternità. Lo ha fatto sapere il capogruppo Pd in Consiglio comunale di Milano, Filippo Barberis. "Il tema della genitorialità - ha spiegato - è complesso e delicato e tocca la sensibilità personale dei singoli consiglieri. Detto questo, al netto di legittime posizioni personali, la maggioranza non è spaccata, perché c'è un ampio consenso in favore della trascrizione, una posizione fondata sulla centralità del minore e sul principio di non discriminazione". "Noi per primi - ha ricordato Barberis - attraverso il deposito di un odg a firma dei consiglieri Turco e De Marchi, abbiamo chiesto che il tema venisse discusso in Consiglio e lo faremo presto". (Rem)