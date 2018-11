Famiglia: assessore Majorino, bambini rischiano diventare invisibili

- Per l'assessore alla Politiche sociali Pierfrancesco Majorino,"alcuni interventi che ho sentito in consiglio sul tema del riconoscimento dei due padri sono profondamente sbagliati. Dipingono la posizione della giunta in modo macchiettistico". Così è intervenuto sulla polemica esplosa sul tema in Consiglio comunale. "Diverse città - ha aggiunto - come Firenze, Napoli, Torino e Bologna in questi mesi hanno trascritto per varie ragioni, tra cui una su cui invitiamo tutti a riflettere. In diversi casi, se non si procede a trascrivere, semplicemente i bambini diventano totalmente invisibili per i Comuni. In pratica non esistono". "Siamo - ha concluso - per il confronto e il dialogo, ma non con la mistificazione e la ridicolizzazione delle posizioni. Il sindaco Sala sin qui ha affrontato infatti il tema con grande cautela e voglia di ascolto”. (Rem)