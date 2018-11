Cina: funzionario comunista sottolinea il miglioramento dell'ambiente di sviluppo per l'economia privata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Dipartimento di Lavoro Fronte Unito del Comitato Centrale cinese (Cpc), Tu Quan, ha sottolineato l'importanza di migliorare ulteriormente l'ambiente di sviluppo per l'economia privata in un simposio che si è tenuto ieri a Pechino. Il funzionario del Partito comunista cinese ha invitato gli imprenditori privati a studiare e ad attuare lo spirito del discorso chiave tenuto dal segretario generale del comitato centrale del Cpc Xi Jinping durante un simposio sulle imprese private giovedì scorso. Xi ha detto che il paese incoraggerà fermamente, sosterrà e guiderà lo sviluppo del settore non pubblico e sosterrà le imprese private a svilupparsi verso una fase più ampia. "Il discorso di Xi ha pienamente dimostrato la determinazione della Cina a sostenere il sistema economico di base del socialismo con caratteristiche cinesi e ha mostrato un chiaro atteggiamento di incoraggiare, sostenere e guidare senza riserve lo sviluppo del settore non pubblico", ha affermato. (Cip)