Famiglia: Marcora (Noi, Milano), su doppia paternità mi dissocio da posizione sindaco

- Il consigliere comunale della lista 'Beppe Sala sindaco - Noi, Milano', Enrico Marcora, ha espresso in aula il suo dissenso rispetto alla decisione del sindaco Sala di riconoscere la paternità a due padri, come richiesto dal Tribunale Civile. "La sentenza - ha spiegato il consigliere - porta a una deriva inaccettabile: il riconoscimento della pratica dell'utero in affitto, illegale nel nostro Paese". "Da cattolico impegnato in politica - ha proseguito Marcora - mi dissocio dalla posizione del mio sindaco. Neppure la legge Cirinnà osa definire 'famiglie' le unioni tra due uomini e due donne. Le persone possono fare tutto quello che vogliono in privato, ma non possono legalmente comprare bambini o affittare uteri". "Ritengo importantissimi i diritti delle persone omosessuali - ha precisato il consigliere di maggioranza - ma dei diritti dei bambini chi si occupa? Mi rivolgo ai colleghi in quest'aula che si ritengono cattolici, ma anche musulmani o ebrei. Ogni uomo ha un proprio desiderio di amare e di essere amato e questo vale per tutti. In passato le persone omosessuali sono state discriminate. Ogni forma di discriminazione va combattuta. Ma su questo punto di vista credo che noi stiamo andando oltre. La visione è che ogni unione affettiva sia buona". Una visione che Marcora ha definito in aula "anticristiana e antiumana". "Il desiderio di avere un figlio - ha precisato il consigliere - non può giustificare ogni forma per ottenerla. Se il Comune di Milano riconoscerà la paternità di questi genitori di fatto si renderà complice di tutto questo". Infine Marcora ha aggiunto che la sede in cui discutere questo tema non è la giunta, come ha detto Sala, ma il Consiglio comunale. (Rem)