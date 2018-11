Sport: assessore Frongia premia Santa Lucia Basket in carrozzina per vittoria Euroleague 3

- Questo pomeriggio in Campidoglio, nella Sala della Piccola Protomoteca, l'assessore allo Sport e Grandi Eventi Daniele Frongia ha premiato la squadra del Santa Lucia Roma Basket in carrozzina che lo scorso aprile in Spagna ha conquistato il trofeo europeo, Euroleague 3. Presenti alla celebrazione anche i rappresentanti della squadra: il presidente Giulio Sanna, il coach Fabio Castellucci e il capitano Matteo Cavagnini. Ad assistere in platea c'erano anche il deputato del M5s Luca Frusone e il presidente romano del Comitato italiano Paralimpico, Pasquale Barone. Il primo a intervenire è stato il presidente del Santa Lucia, Giulio Sanna: "Voglio ringraziare a nome mio, della squadra e della società Santa Lucia basket, il Comune di Roma e in particolare l'assessore allo sport e alle politiche giovanili Daniele Frongia, per averci offerto la possibilità di celebrare in Campidoglio la vittoria della coppa euro League 3. È motivo di orgoglio per noi giocatori, tecnici e società Santa Lucia essere qui oggi, nella massima sede di rappresentanza delle istituzioni locali capitoline. Così come è motivo di orgoglio per noi essere la squadra che da sempre rappresenta la città di Roma, sia durante il campionato italiano, sia in occasione delle coppe continentali. Ringrazio anche Coach Castellucci e i giocatori della squadra, dai più giovani ai più esperti per la vittoria inaspettata. Rivolgo un particolare ringraziamento anche allo staff sanitario e ai tecnici accompagnatori, che ci seguono con massima professionalità e rappresentano per noi giocatori un riferimento irrinunciabile. Inoltre ricordo anche la presenza della nostra squadra che disputa il campionato di serie B, ovvero il vivaio dove crescono i giovani che un giorno faranno il salto nella serie maggiore. Voglio ricordare che tra le discipline sportive paralimpiche, il basket in carrozzina è tra gli sport più seguiti a livello di pubblico. Così, in occasione dell'inizio del prossimo campionato (inizio 10 novembre) ci auguriamo che anche i tifosi romani vengano a sostenerci in massa durante le partite casalinghe". (segue) (xcol4)