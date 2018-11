Sport: assessore Frongia premia Santa Lucia Basket in carrozzina per vittoria Euroleague 3 (2)

- Il capitano Matteo Cavagnini invece ha chiesto sostegno al Campidoglio per promuovere e diffondere le attività sportive del Santa Lucia presso il territorio, anche allo scopo di aumentare il numero di appassionati e tifosi della squadra romana, plurititolata nel corso della sua storia (21 scudetti, 3 coppe dei campioni e altri 8 trofei continentali).L'assessore Frongia ha voluto invece rimarcare il fatto che il Santa Lucia Basket in carrozzina "è l'unica squadra professionistica romana ad avere vinto titoli europei negli ultimi anni". Inoltre l'assessore ha già avviato un progetto in collaborazione col delegato per la disabilità del Comune di Roma (presente alla celebrazione), Andrea Venuto, che prevede il coinvolgimento del Santa Lucia Basket in carrozzina in occasione della prossima edizione della Formula 3 in programma a Roma. Chiusura con siparietto, quando il coach della squadra, Fabio Castellucci, ha improvvisato davanti alle decine di invitati, una radio cronaca degli ultimi secondi della finale di Badajoz (Spagna), quando la squadra del Santa Lucia ha rimontato in pochi minuti oltre dieci punti all'altra formazione italiana finalista: i marchigiani del Santo Stefano (punteggio finale 57 a 56). (xcol4)