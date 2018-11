Energia: ucraina Naftogaz, indennizzo richiesto a Gazprom supera i 12 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indennizzo richiesto da Naftogaz Ucraina nei confronti di Gazprom nel nuovo esposto presentato alla Corte d’arbitrato di Stoccolma è aumentato da 11,6 miliardi di dollari a oltre 12 miliardi negli ultimi quattro mesi. Lo ha reso noto il direttore generale di Naftogaz, Yuriy Vitrenko, ripreso dall’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. “Le nostre richieste superano ormai i 12 miliardi di dollari. Forse non riusciremo ad ottenere l’intera somma, ma puntiamo ad una parte significativa”, ha spiegato Vitrenko. Il direttore generale della compagnia ha sottolineato come in precedenza in pochi credessero che Naftogaz potesse spuntarla nella prima procedura legale contro Gasprom, e il risultato sia stato invece positivo per la parte ucraina. “Se non ci saranno ‘tradimenti’ qua in Ucraina, vinceremo anche questa volta. Recupereremo tutti i nostri soldi da Gazprom sulle precedenti decisioni dell’arbitrato; per ora abbiamo ripreso già 2,1 miliardi di dollari in gas e 18 milioni in denaro, e avremo anche i restanti 2,6 miliardi di dollari”, ha aggiunto Vitrenko. Nel giugno scorso, Naftogaz ha presentato una nuova domanda presso la Corte d’arbitrato di Stoccolma, per chiedere una revisione delle tariffe di transito del gas naturale rispetto al contratto con Gazprom. (Res)