Aosta: premiati progetti innovativi per rilanciare economia locale

- L’Assessorato delle Finanze, Attività produttive, Artigianato e Politiche del lavoro e Vallée d'Aoste Structure S.a.r.l informano che, il vincitore della XIV Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta è SynDiag, la startup che ha realizzato la piattaforma con l’obiettivo di supportare i medici nell’identificazione precoce di tumori ovarici e che il premio speciale Valle d’Aosta, è stato assegnato a Qtool, con il progetto volto a ridurre tempi e costi per stampe 3d. La competizione, promossa dagli Atenei del territorio valdostano e piemontese e gestita dai rispettivi incubatori, ha visto salire sul podio anche NoToVir, che mette a punto nuove e innovative molecole brevettate ad attività antivirale e Analitica Italia, che valorizza i prodotti agroalimentari Made in Italy attraverso metodologie di analisi chimica innovative e performanti. Start Cup Piemonte e Valle d’Aosta, giunta alla XIV edizione nel 2018, è la competizione per progetti e idee, a cui nuove aziende possono concorrere per trovare spazio nel mondo dell’imprenditoria. Ha come obiettivo quello di sostenere la nascita di imprese ad alto contenuto di conoscenza e promuovere lo sviluppo economico del territorio. (segue) (Ren)